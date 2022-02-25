امير عبداللهيان يعلن استعداد ايران لتطوير التعاون مع سلوفاكيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه امير عبداللهيان مع نظيره السلوفاكي ايفان كوركوك اليوم الجمعة في اطار محادثاته الهاتفية مع وزراء خارجية الدول الجارة لاوكرانيا حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية والشؤون الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الايراني الى العلاقات الطيبة بين البلدين والتعاون المناسب بين طهران وبراتيسلافا على مختلف الصعد، معربا عن استعداد ايران لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وحول تصاعد حدة الازمة الاوكرانية اعرب امير عبداللهيان عن أمله بايجاد حل لهذه الازمة عبر السبل السلمية.

ودعا السلطات السلوفاكية الى المساعدة في عودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران عبر اراضيها دون تأشيرات دخول وتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد وقال: نحن نعتزم نقل رعايانا الذين يدخلون الدول الجارة لاوكرانيا ومنها سلوفاكيا، عبر رحلات جوية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جهته أعرب وزير الخارجبة السلوفاكي عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، ودعوته لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب والتي لاقت ترحيبا من نظيره الايراني.

كما أعرب كوركوك عن استعداد بلاده للتعاون في مجال عودة الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران عبر اراضي سلوفاكيا دون الحاجة الى تأشيرات دخول.

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