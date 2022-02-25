سلوفاكيا تسمح للرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا بالدخول اليها

وقالت السفارة الايرانية في النمسا في بيان اصدارته بهذا الصدد انه وفقا لما اعلنته وزارتا الداخلية والخارجية وشؤون اوروبا في جمهورية سلوفاكيا، في ضوء التطورات الجارية في اوكرانيا، فانه يسمح بعبور ودخول الرعايا الاجانب المقيمين في اوكرانيا ومن ضمنهم الايرانيين بالدخول الى اراضيها من اجل العودة الى بلدانهم.

وقبل ذلك اعلنت السفارة الايرانية في وارشو انه وفق ضوء المشاورات التي اجريت مع الحكومة البولندية فقد سمح بخروج الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا بالخروج عبر اراضيها، وبهذا الصدد فقد شكلت السفارة لجنة لدعم الرعايا الايرانيين.

يذكر انه بعد فترة من التوتر الناشب بين روسيا واوكرانيا اعلنت القوات الروسية فجر الخميس بدء علمياتها العسكرية وتوغلت في بعض المناطق من اراضي اوكرانيا.

انتهى ** 2342