وفد قيادي من حماس يلتقي قيادات من حزب الله في بيروت

وبحسب الموقع الرسمي لحركة المقاومة الاسلامية " حماس"، ضم الوفد ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم لجميع المشاريع التي تواجه القضية الفلسطينية، داعين الدول المطبعة إلى التراجع عن خطواتها لأنها تضر بالقضية الفلسطينية ولا تخدم إلا الكيان الصهيوني.

ووجه المجتمعون التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة جديدة في وجه سلطات الاحتلال، داعين إلى توسيع التضامن مع الأسرى والوقوف إلى جانبهم.

وشددوا على ثبات محور المقاومة وصلابته، في مواجهة كل الضغوط والتهديدات، وأنّ الآمال الكبيرة معقودة عليه.

وجدد الطرفان التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أُسس المقاومة والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين.

وأبدى المجتمعون "حرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الشراكة وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني ونضالي".

ويعاني سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ16 على التوالي.

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