ايران تطلع لتعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار

وستشارك ايران في المعرض الدولي الثالث للاستثمار العراقي الذي سيقام في الفترة من 28 إلى 31 مارس في بغداد فی اطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الناشط الاقتصادي الايراني علي رضا صدر زاده اليوم السبت في مقابلة مع مراسل ارنا: "وفقا للخطط الاقتصادية للبلاد التي تقوم على توسيع العلاقات التجارية مع دول الجوار، يحتل العراق مكانة خاصة في سياسة ايران الاقتصادية كونه أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 7.5 مليار دولار في العام الماضي مؤكدا : "لا شك أن هناك فرص كبيرة يمكن استثمارها لتعزيز العلاقات التجارية بين ايران والعراق.

وشدد: إن معرض الاستثمار الدولي يقام كل عام كأكبر حدث مالي واقتصادي في العراق بحضور كثير من المستثمرين من دول مختلفة بما فيها تركيا والإمارات ومصر وإيران والسعودية.

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