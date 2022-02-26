٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84663345
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السفير مرادي: بامكان مواطنينا مغادرة أوكرانيا

السفير مرادي: بامكان مواطنينا مغادرة أوكرانيا

طهران/ 26 شباط/فبراير/ارنا- اكد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى أوكرانيا "منوشهر مرادي" انه بامكان المواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا من خلال سلسلة من المتابعات والجهود.

وتطرق مرادي إلى تسهيل مغادرة المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لحسن الحظ، وبدعم من السفارة في أوكرانيا، وجهود طاقم وزارة الخارجية، والدعم المخلص من السفراء المحترمين في وارسو وبودابست وبوخارست، وبدعم من وزير الخارجية الايراني، أصبح من الممكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة أوكرانيا".

واضاف مرادي : "أتمنى أن يعود أبناء وطننا الأعزاء إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية سالمين".

وكان السفير الإيراني لدى أوكرانيا اعلن امس إنه يراقب بجدية وضع المواطنين الإيرانيين في أوكرانيا، مضيفا قمنا بالتنسيق مع طهران لاتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المواطنين الإيرانيين من حدود مولدوفا وعدة دول أخرى في جوار أوكرانيا.

انتهى** 1453

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