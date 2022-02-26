٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84663749
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الصحة الايرانية: 224 وفاة ونحو 7 الاف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 224 وفاة ونحو 7 الاف اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 26 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 الاف و39 إصابة و224 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 136 الفا و390 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 11 الفا و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 23 الفا و 904 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان  3 الاف و966 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 616 الف و 633 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 692 ألفا و 766شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 390 ألفا و 361 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و922 ألفا و 873 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و 6 ألفا جرعة.

انتهى** 3269

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