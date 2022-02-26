الصحة الايرانية: 224 وفاة ونحو 7 الاف اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 11 الفا و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 23 الفا و 904 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان 3 الاف و966 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 616 الف و 633 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 692 ألفا و 766شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 390 ألفا و 361 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و922 ألفا و 873 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و 6 ألفا جرعة.

انتهى** 3269