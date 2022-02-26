مستشار الرئيس القرغيزي : نرغب في توسيع النشاطات الاقتصادية المشتركة مع ايران

جاء ذلك في لقاء المستشار القرغزيي والوفد المرافق له اليوم السبت، مع "علي رضا محمدي كرجي ران" المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافطة هرمزكان.

واضاف "بيرغين اولوف"، ان بيشكيك ترحب بعقد الاستثمارات في المشاريع البنيوية بميناء الشهيد رجائي (في هرمزكان).

ولفت ان الهدف من زيارته الحالية لمحافظة هرمزكان، يكمن في تعزيز حضور الشركات القرغيزية لدى ميناء الشهيد رجائي وبالتالي رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران وبيشكيك.

كما نوه برغبته في شراء الاجهزة الايرانية ذات الاستخدام في مجالات التعدين داخل قرغيزيا.

واستطرد مستشار الرئيسي القرغيزي : نجري حاليا مباحثات حول التبادل التجاري مع جمهوريتي اوزبكستان وتركمانستان عبر مدينة بندر عباس (مركز هرمزكان)؛ متطلعا الى حسم هذه المفاوضات في اقرب وقت ممكن.

الى ذلك، اكد مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان، على استعداد هذه المحافظة بموانئها وطاقاتها الكبيرة، لاتخاذ اجراءات عملانية في سياق توسيع العلاقات الاقتصادية بين ايران وقرغيزيا.

وقال "محمدي كرجي ران" خلال اللقاء مع المستشار القرغيزي اليوم : ان ميناء الشهيد رجائي يتمتع بامكانات وفرص كثيرة للتعاون التجاري مع دول الجوار بما فيها جمهورية قرغيزيا.

واوضح، ان 60 كم من شبكة السكك الحديدية وطاقة استيعابية بواقع 140 مليون طن في مجال تحميل السلع سنويا وامكانيات ضخمة في مجال نقل سلع الحاويات، كل ذلك يشكل جانبا من الفرص الاقتصادية المتاحة في ميناء الشهيد رجائي والتي من شانها ان تقدم افاقا مستقبلية للتعاون مع دول الجوار كافة، ولاسيما جمهورية قرغيزيا.

انتهى ** ح ع