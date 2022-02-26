شركة "بركة" الايرانية تعلن انتاج لقاح مضاد للمتحور اوميكرون

الاعلان عن هذا الانجاز جاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، الذي انعقد اليوم السبت برعاية رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

وفي تصريحه خلال الاجتماع، اعرب "اية الله رئيسي" عن ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد"؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك يجب ان لا يؤدي الى تهاون المواطنين في اتباع الاجراءات الاحترازية والصحية للحدّ من تفشي المرض.

و وجّه "اية الله رئيسي" الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.

انتهى ** ح ع

