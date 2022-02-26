٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84663971
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خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا؛

شركة "بركة" الايرانية تعلن انتاج لقاح مضاد للمتحور اوميكرون

شركة "بركة" الايرانية تعلن انتاج لقاح مضاد للمتحور اوميكرون

طهران / 26 شباط / فبراير / ارنا – اعلنت شركة "بركة" الايرانية لانتاج الدواء، نجاح الباحثين لديها في الكشف عن لقاح قادر على الوقاية بنسبة عالية امام الفيروس الوبائي المتحور من سلالة كورونا "اوميكرون".

الاعلان عن هذا الانجاز جاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، الذي انعقد اليوم السبت برعاية رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

وفي تصريحه خلال الاجتماع، اعرب "اية الله رئيسي" عن ارتياحه بشأن التقرير المقدم حول "تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد"؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان ذلك يجب ان لا يؤدي الى تهاون المواطنين في اتباع الاجراءات الاحترازية والصحية للحدّ من تفشي المرض.

و وجّه "اية الله رئيسي" الجهات المعنية في البلاد، لحثّ المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومضاعفة الغرامات المترتبة على تجاهل التعليمات الوقائية ذات الصلة.

انتهى ** ح ع  
 

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