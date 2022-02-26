٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84664011
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وزيرة سورية تزور مركز التدريب الحكومي ومنظمة الانتاجية الوطنية في ايران

وزيرة سورية تزور مركز التدريب الحكومي ومنظمة الانتاجية الوطنية في ايران

طهران / 26 شباط / فبراير / ارنا - زارت وزيرة التنمية الادارية السورية "السيدة سلام سفاف" والوفد المرافق لها، اليوم السبت، مركز التدريب على الإدارة العامة ومنظمة الانتاجية الوطنية في ايران، واطلعت عن كثب على أنشطة هذين المركزين.

وأفادت العلاقات العامة لمنظمة الإدارة والتوظيف الايرانية، أن الهدف من زيارة الوفد السوري لمركز التدريب على الإدارة العامة والمنظمة الوطنية للإنتاجية في الجمهورية الاسلامية، هو التعرف على أنشطة هاتين المنظمتين الحكوميتين والاستفادة من خبرات ايران في هذه المجالات، وتحديد آفاق التعاون في المشاريع التربوية والادارية المشتركة بين البلدين.

وجاء في هذا التقرير، انه على هامش زيارة الوفد السوري أقيمت ورشة عمل حول إدارة الجودة "علي رضا يوسف زاده" المدير في منظمة الإدارة والتوظيف الايرانية.

هذه الورشة، استعرضت المعايير المتعلقة بإدارة الجودة، وبما يشمل تحديد تاريخ مراقبة الجودة، ونظام "EFQM" لإدارة الجودة والتميز المؤسسي.

انتهى ** ح ع 

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