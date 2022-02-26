٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84664099
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مسؤول : التجارة الخارجية في ايران تتجاوز الـ 90 مليار دولار

مسؤول : التجارة الخارجية في ايران تتجاوز الـ 90 مليار دولار

طهران / 26 شباط / فبراير / ارنا – قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية "فرود عسكري" : ان قيمة التجارة الخارجية الايرانية في غضون 11 شهرا مضت من العام الجاري (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2022)، تخطت الـ 90 مليار دولار؛ مسجلة زيادة بواقع 38 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح "عسكري" في تصريح له اليوم السبت، ان حجم الصادرات والاستيراد في ايران خلال الفترة نفسها، بلغ 149مليونا و400 الف طن؛ بزيادة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

واضاف، ان اجمالي الصادرات الايرانية في غضون الاشهر الـ 11 الماضية بلغ 112 مليونا و658 الف طن وزنا، و43 مليارا و517 مليون دولار قيمة؛ مشيرا الى 10 في المئة زيادة من حيث الوزن و40 بالمئة من حيث القيمة.

كما اشار المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، الى اجمالي استيراد البلاد خلال العام الحالي والذي بلغ 36 مليونا و777 الف طن، بقيمة 46 مليارا و577 مليون دولار، وبما يشمل مختلف السلع المستوردة من شتى دول العالم.

انتهى ** ح ع  
 

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