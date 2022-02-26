مسؤول : التجارة الخارجية في ايران تتجاوز الـ 90 مليار دولار

واوضح "عسكري" في تصريح له اليوم السبت، ان حجم الصادرات والاستيراد في ايران خلال الفترة نفسها، بلغ 149مليونا و400 الف طن؛ بزيادة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

واضاف، ان اجمالي الصادرات الايرانية في غضون الاشهر الـ 11 الماضية بلغ 112 مليونا و658 الف طن وزنا، و43 مليارا و517 مليون دولار قيمة؛ مشيرا الى 10 في المئة زيادة من حيث الوزن و40 بالمئة من حيث القيمة.

كما اشار المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية، الى اجمالي استيراد البلاد خلال العام الحالي والذي بلغ 36 مليونا و777 الف طن، بقيمة 46 مليارا و577 مليون دولار، وبما يشمل مختلف السلع المستوردة من شتى دول العالم.

انتهى ** ح ع

