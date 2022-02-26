امير عبداللهيان : يمكن التوصل الى اتفاق نهائي لو تبنى الغرب نهجا واقعيا

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، اليوم السبت، بين "امير عبداللهيان" ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل"؛ حيث تباحث الجانبان في اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 بالعاصمة النمساوية فيينا.

واشاد وزير الخارجية بجهود "بوريل" وايضا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"؛ مؤكدا ان "قرار الجمهورية الاسلامية الايرانية الحاسم يكمن في عدم تجاوز الخطوط الحمر".

وفيما نوّه باستعداد طهران من اجل التوصل الى اتفاق نهائي، طالب امير عبداللهيان باتخاذ قرار سياسي من الطرف الاخر.

واستطرد قائلا : ايران تبحث عن اتفاق جيد خلال المفاوضات، لكن في اطار مصالحها الوطنية واحترام خطوطها الحمر.

وعلى صعيد اخر، تطرق وزير الخارجية الى الازمة الاوكرانية؛ داعيا حلها سياسيا.

الى ذلك، اكد مفوّض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، ان مفاوضات فيينا بلغت مرحلة حاسمة تلزم على الجميع اتخاذ قرارات سياسية.

وفي تصريحه الهاتفي مع امير عبداللهيان اليوم، استعرض بوريل اخر التطورات على الساحة الاكرانية؛ محذرا من تداعياتها الجادة على صعيد السياسة العالمية واوروبا.

و ورد في هذا التقرير ايضا، بأن الجانبين الايراني والاوروبي اكدا أن جميع الاطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، أكملت معظم الطريق بشكل جيد، وقد بلغت المباحثات مرحلة حاسمة وهامة اليوم.

انتهى ** ح ع