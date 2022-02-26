امير عبداللهيان يتابع مع سفير ايران لدى بولندا ظروف الايرانيين في اوكرانيا

واذ اشاد بالاجراءات التي اتخذت لحد الان، اكد وزير الخارجية على "السفير غريبي" باتخاذ مايلزم لإيواء هؤلاء المواطنين داخل اماكن مناسبة واجراء المتابعات الضرورية الاخرى وتلبية احتياجاتهم وتوفير الغذاء والادوات الصحية لهم.

من جانبه، قدم السفير الايراني لدى بولندا تقرير خلال الاتصال مع وزير الخارجية، حول اخر المستجدات المتعلقة بظروف الرعايا الايرانيين؛ مبينا انه تم الاجراءات لتوفير السكن وتلبية احتياجاتهم الاخرى.

واضاف غريبي، ان الاجراءات متواصلة لاجلاء المواطنين الايرانيين من وارسو الى طهران.

وفي الوقت نفسه، لفت السفير الايراني الى وجود طوابير طويلة من النازحين على الحدود البولندية التي ابطات عملية الدخول الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع

