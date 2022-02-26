وزير الثقافة : شبكة المنار تستيطع التصدي لمحاولات التضليل الاعلامي

جاء ذلك خلال زيارة "اسماعيلي، السبت، لمبنى شبكة المنار اللبنانية الاخبارية، ومباحثاته مع رئيس هذه الشبكة المعنية بنهج المقاومة.

وفي تصريح خلال هذا اللقاء، لفت وزير الثقافة (الايراني) بان شبكة المنار كانت ولاتزال رائدة في ايصال صوت المقاومة، وقد حققت الكثير من الانجازات على هذا النهج.

واضاف، ان المنار سطّرت الكثير من الانتصارات في ساحات التصدي لحرف الحقائق ومخططات التضليل الاعلامي.

و وصل قبل ظهر السبت الى بيروت، وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي "مهدي اسماعيلي" والوفد المرافق له؛ وكان في استقبال بمطار بيروت الدولي نظيره اللبناني "محمد المرتضى" والسفير الإيراني "محمد جلال فيروزنيا".

وشكر وزير الثقافة في بداية كلمته للمرتضى حفاوة الاستقبال، واعتبر أن “زيارة لبنان الشقيق لها آثار بالغة الإيجابية في نفوسنا، وبطبيعة الحال فإن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين والشعبين قديمة”.

واضاف : يسرنا أن نستيطع من خلال هذه الزيارة الكريمة ومن خلال التعاون مع معالي وزير الثقافة اللبناني، ترسيخ مزيد من العلاقة الأخوية الطيبة الموجودة بيننا.

ومضى اسماعيلي يقول : عند استلامنا هذه الوزارة في حكومة "اية الله سيد إبراهيم رئيسي"، وضعنا هدف تعزيز وتوطيد العلاقات الثقافية والفكرية والفنية مع كل الدول الصديقة والشقيقة ومنها لبنان بطبيعة الحال.

الى ذلك، قال وزير الثقافة اللبناني، "من صلب أولوياتي على مستوى البرنامج الذي يشكل الخطة لعمل الوزارة، تفعيل التعاون الثقافي مع دول شقيقة وصديقة، وكم بالحري اذا كانت هذه الدولة هي الجمهورية الإسلامية في ايران، الضاربة جذورها في عمق التاريخ ثقافيا الى آلاف السنين، ولا أبالغ اذا قلنا ان الموروث الثقافي الإيراني بأبعاده كافة، أثري وغير اثري لا مثيل له في هذه الدنيا".

وأضاف المرتضى : نتطلع وإياكم الى تمتين العلاقات الثقافية التي هي أصلا قائمة بين لبنان والجمهورية الإسلامية في ايران، ونتطلع وإياكم الى ان يكون الأسبوع الثقافي في إيران أسبوعا مباركا ومنتجا وتتجلى فعالياته وتعكس أبهى صوره، وان يكون تمهيدا لتأسيس أفضل العلاقات الثقافية بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران"؛ حسب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

هذا، وعقد اسماعيلي مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية، متحدثا فيه عن أهداف زيارته للبنان، كما أجاب على أسئلة الصحفيين.

انتهى ** ح ع