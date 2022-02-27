مائة طالب إيراني يغادرون كييف متوجهين إلى المدن الحدودية في غرب اوكرانيا

واشار سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في كييف منوشهر مرادي الى توفير تسهيلات لعودة الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى البلاد وكتب في تغريدة له على موقع تويتر ، غادر حوالي 100 طالب إيراني امس السبت كييف عبر محطة سكة حديد فيها متوجهين إلى المدن الحدودية في غرب أوكرانيا.

وأضاف السفير الإيراني في أوكرانيا: في حال توفير الظروف المناسبة في أوكرانيا ستغادر مجموعة أخرى من الطلاب الايرانيين اوكرانيا غدًا الاثنين.

وكان مرادي قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على حسابه على شبكة تويتر يشير الى حضوره في محطة سكة حديد كييف لدراسة اوضاع المواطنين الإيرانيين المغادرين كييف متوجهين إلى الحدود الغربية لأوكرانيا.

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