ضربة للاحتلال الصهیوني باعتقال خلية جواسیسه في غزة

واضافت مصادر في قيادة حركة حماس، أن أجهزة أمن المقاومة في قطاع غزة وبالتعاون مع أجهزة أمنية حكومية، تمكنت مؤخّرًا من توجيه ضربة لجهاز مخابرات الاحتلال، بعد اعتقال مجموعة تضم عددًا من العملاء الذين كانوا يقدمون معلومات أمنية عن المقاومة ومقدّراتها.

وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن المقاومة شنت منذ شهرين وبالتعاون مع أجهزة الأمن، حملة كبيرة اعتقلت خلالها عددًا من الجواسیس والعملاء.

وأشارت إلى أن ضباط المخابرات الإسرائيلية يستخدمون وسائل متعددة لمحاولة إسقاط مواطنين في وحل العمالة، والاحتلال يعاني أزمة كبيرة في تجنيد عملاء جدد، وأنه بفعل فشله يلجأ لمحاولة استغلال المرضى والمواطنين والتجار وغيرهم ممن يتنقلون عبر حاجز بيت حانون، لكنه فشل في ذلك أيضًا.

إطلاق نار على القيادي بـ"الجهاد الإسلامي" خضر عدنان

تعرض خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي مساء امس السبت الى محاولة اغتيال في مدينة نابلس.

اعلن قناة "فلسطین الیوم" وأثناء إطلاق النار أصيب "نصر المبسلط" شقيق الشهيد "أشرف المبسط"، لكن خضر عدنان لم يصب بأذى.

من جانبه استنكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "زياد النخالة" إطلاق النار على خضر عدنان معبرا عنه جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية.

المصدر:مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)

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