مسؤول ايراني: ايران ضمن الدول الـ 10 المنتجة للقاح كورونا في العالم

وقال " بيكلري" على هامش المؤتمر الوطني تحت عنوان " كورونا والأمن والصحة" الذي عقد الیوم الاحد بقاعة المؤتمرات بمعهد باستور الإيراني في العاصمة طهران ان ايران تمكنت من استخدام طرق مختلفة لإنتاج لقاح كورونا واصبحت ضمن الدول الـ 10 المنتجة للقاح كورونا في العالم مما يؤشر على النمو الكبير والتطور الذي حققتها البلاد في مجال تكنولوجيا انتاج اللقاح.

وأشار إلى قدرة إيران على إنتاج لقاح كورونا بكميات كبيرة ،قائلا إن بإمكان إيران تلبية حاجاتها المحلية لجرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا.

واضاف ان معهد "باستور" الإيراني تمکن في إنتاج لقاح امن وفعال يسمى "باستوكوفوك" بحیث یمکن استخدامه لجميع الفئات العمرية و ان نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "باستوكوفوك" اظهرت أن اللقاح يمنح مستوى عاليًا من المناعة.

وقال ان اللقاح مع نتائجه المذهلة لاقی ترحیبا کبیرا من قبل أعرق وأهم المجلات العالمیة.

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