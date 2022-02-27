٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84665034
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الصحة الايرانية: 241 وفاة ونحو 9 الاف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 241 وفاة ونحو 9 الاف اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 27 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9 ألاف و524 إصابة و241 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 136 الفا و631 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 9 الفا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 40 الفا و 467 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان  4 الاف و49 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 634الف و 126شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 739ألفا و 635 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 418 ألفا و 20 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و992 ألفا و 757 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و 150 ألفا و412 جرعة.

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