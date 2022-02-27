الصحة الايرانية: 241 وفاة ونحو 9 الف اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 9 الفا و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 40 الفا و 467 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان 4 الاف و49 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 634الف و 126شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 739ألفا و 635 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 418 ألفا و 20 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و992 ألفا و 757 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 141 مليونا و 150 ألفا و412 جرعة.

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