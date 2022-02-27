مسؤول : ترحيب دولي بلقاح "باستو كوفوك" الايراني

وفي تصريحه اليوم الاحد خلال الملتقى الوطني "كورونا، امن وسلامة المجتمع"، اشار "علي رضا بيكلري" ايضا الى الترحيب الداخلي الملحوظ لتقي لقاح "باستو كوفوك"؛ مؤكدا ان الطلب على هذا المنتج الايراني في الصعيدين المحلي والخارجي مدعاة للفخر والاعتزاز للبلاد.

وقال "بيكلري" ان معهد باستور الايراني عهد على نفسه ان يقوم عرفانا بالثقة التي منحها الشعب اياه على مدى مائة عام من الزمن، بتقديم منتج امن ومؤثر؛ وقد نجح في هذا الامر.

كما اشار بان لقاح "باستو كوفوك" تم انتاجه بالتعاون المشترك بين ايران وكوبا؛ مبينا ان هذا اللقاح المناسب جدا لمكافحة وباء كورونا اصبح في متناول المواطنين اليوم.

انتهى ** ح ع