٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٢٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84665135
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وزير الثقافة: لبنان بلد الثقافة والمقاومة والكرامة

وزير الثقافة: لبنان بلد الثقافة والمقاومة والكرامة

طهران / 27 شباط / فبراير / ارنا -وصف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لبنان بأنه بلد الثقافة والمقاومة والكرامة وقال ان زيارة لبنان هي خطوة في طريق السعي إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين ایران و لبنان.

وكتب محمد مهدي إسماعيلي، الذي وصل لبنان أمس السبت على حسابه على تويتر: إن زيارة لبنان العزيز بدعوة من الصديق وزير الثقافة الدكتور محمد المرتضى خطوة في طريق السعي إلى تعزيز العلاقات الثقافية وتوأمة الأهداف والقضايا.

واضاف اننا نحيي فعاليات أيام الفجر الثقافية الإيرانية من لبنان بلد الثقافة و المقاومة والعزة.

وسافر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي إلى لبنان امس السبت للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان و سيفتتح هذا الحدث الثقافي والفني غدا الاثنين  بأداء الجوقة الموسيقية  الوطنية الايرانية .

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