وزير الثقافة: لبنان بلد الثقافة والمقاومة والكرامة

وكتب محمد مهدي إسماعيلي، الذي وصل لبنان أمس السبت على حسابه على تويتر: إن زيارة لبنان العزيز بدعوة من الصديق وزير الثقافة الدكتور محمد المرتضى خطوة في طريق السعي إلى تعزيز العلاقات الثقافية وتوأمة الأهداف والقضايا.

واضاف اننا نحيي فعاليات أيام الفجر الثقافية الإيرانية من لبنان بلد الثقافة و المقاومة والعزة.

وسافر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي إلى لبنان امس السبت للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان و سيفتتح هذا الحدث الثقافي والفني غدا الاثنين بأداء الجوقة الموسيقية الوطنية الايرانية .

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