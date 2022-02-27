٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84665467
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مساعد وزير الخارجية يطالب رومانيا تسهيل عودة الرعايا الايرانيين الى البلاد

مساعد وزير الخارجية يطالب رومانيا تسهيل عودة الرعايا الايرانيين الى البلاد

طهران / 27 شباط / فبراير / ارنا – طالب مساعد وزير الخارجية، مدير عام شؤون البحر الابيض المتوسط وشرق اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية "حبیب اله زاده"، دولة رومانيا التي تجمعها حدود مشتركة مع اوكرانيا، بتسهيل الاجراءات اللازمة للرعايا الايرانيين الذين يرغبون في العودة الى البلاد عبر الاراضي الرومانية.

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاحد، بين "حبيب اله زادة" والسفيرة الرومانية في طهران السيدة "میرلا کارمن غريکو".

واستعرض مساعد وزير الخارجية في هذا اللقاء، سبل مساعدة بوخارست في عملية اجلاء آمن للرعايا الايرانيين المقيمين بأوكرانيا، وذلك عبر الاراضي الرومانية.

وصرح، ان نقل هؤلاء المواطنين يشكل هاجسا اساسيا لدولة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبما يلزم على رومانيا التي تجمعها حدود مشتركة مع اوكرانيا ان توفر ظروف مغادرتهم بسلام. 

الى ذلك، قالت السيدة "کارمن غريکو"، ان دولة رومانيا تتفهم هواجس الحكومة والشعب الايرانيين ازاء سلامة مواطنيهما، وهي مستعدة للتعاون مع سفارة الجمهورية الاسلامية في بوخارست لتسهيل عملية اجلاء الايرانيين الذين يرغبون في مغادرة الاراضي الاوكرانية عبر رومانيا. 

واضافت السفيرة الرومانية خلال اللقاء مع حبيب اله زادة، ان بوخارست سوف لن تدخر اي جهد في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع 
 

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