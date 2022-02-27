٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٢١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84665566
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انعقاد الاجتماع الـ 14 لمجلس الشورى الاسلامي لدراسة مشروع الموازنة العامة

انعقاد الاجتماع الـ 14 لمجلس الشورى الاسلامي لدراسة مشروع الموازنة العامة

طهران / 27 شباط/فبراير/ارنا- عقد مساء اليوم الاحد الاجتماع المفتوح الـ 14 لمجلس الشورى الاسلامي لدراسة مشروع الموازنة العامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

وعقد الاجتماع لدراسة تقرير لجنة المواءمة حول مشروع الموازنة العامة للعام القادم، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عبدالرضا مصري وبحضور 206 نواب.

يذكر انه خلال الاجتماعات الـ 13 الماضية تمت المصادقة على 9 ملاحظات متعلقة بعوائد الدولة المالية وهي كالتالي: الملاحظة 1 حول النفط وعلاقاتها المالية مع الحكومة وصندوق التنمية الوطنية، الملاحظة 2 حول آليات الشركات الحكومية وكيفية بيعها للقطاع الخاص، الملاحظة 3 بشان التمويل الخارجي للمشاريع (فاينانس)، الملاحظة 4 المتعلقة بموضوع المشاركة مع القطاع غير الحكومي لتنفيذ المشاريع، الملاحظة 5 حول موضوع التمويل الداخلي بواسطة الاوراق المالية الاسلامية، الملاحظة 6 حول الرسوم والضرائب، الملاحظة 7 حول الصناعة والمناجم والاتصالات، الملاحظة 8 بشان المياه والزراعة، الملاحظة 9 حول موضوع التربية والابحاث والثقافة.

انتهى ** 2342

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