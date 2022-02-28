٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٥٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84666316
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الوفد الايراني يشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الوفد الايراني يشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

طهران/28شباط/فبراير/ارنا-شارك وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية "كاظم غريب ابادي" أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية، في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وبدأ إجتماع مجلس حقوق الانسان صباح اليوم الاثنين وسيستمر ثلاثة أيام وبعد ذلك سيبدأ الاجتماع العادي والموسمي للمجلس.

وسيشرح غريب ابادي مواقف الجمهورية الإسلامية الايرانية في الاجتماع.
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