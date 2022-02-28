الوفد الايراني يشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

طهران/28 شباط/ فبرایر/ ارنا- قال رئیس مکتب رعایة مصالح الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في مصر "ناصر کنعاني" ان تغيیر موازنات القوى لصالح الشرق لم یبدأ بالنهضة الصینیة وعالمیتها أو باستعادة روسیا لقوتها وظهور قوى حدیثة أخرى في الشرق مثل إیران والهند أو حتى تشکیل تحالفات وإبرام المعاهدات الجدیدة مثل معاهدة شانغهاي أو اتفاق التعاون الإستراتیجي بین الصین وروسیا، بل الجزء الأهم في الموضوع هو السیر الأفولي لنجم الغرب.