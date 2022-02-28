رياضي ايراني عضوا في المجلس الدولي للرياضات والالعاب التقليدية

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لرابطة الرياضات والالعاب التقليدية الدولية، الذي انعقد امس الاحد افتراضيا وترأسه الفرنسي "غاي جايوئين"، لمناقشة التقرير السنوي لهذه الرابطة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التصويت على المقعدين الشاغرين بين اعضاء المجلس الدولي للرياضات والالعاب التقليدية؛ وقد اختير كل من الايراني "علي فيض اسا"، والهندي "نيراج كومار" لشغل هذين المقعدين.

علما ان المجلس الدولي للرياضات والالعاب التقليدية (ITSGA) يضم في عضويته 15 شخصا، من دول : فرنسا واسبانيا وايطاليا وايران والنيجر والجزائر والهند وتونس والبيرو، وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وتشيلي وجمهورية الكونغو وجزر الكاريبي.

انتهى** ح ع