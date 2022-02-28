مصدر مسؤول : قيمة الصادرات غير النفطية الايرانية تجاوزت الـ 45 مليار دولار

جاء ذلك على لسان نائب رئيس "المنظمة" لشؤون تنمية الصادرات "فرهاد نوري"؛ الذي اوضح خلال تصريح له خلال اجتماع رجال الاعمال الايرانيين اليوم الاثنين، ان ايران ورّدت في هذه الفترة ما قيمته 43 مليارا و500 مليون دولار من السلع، وايضا ملياري دولار من الخدمات الفنية والهندسية الى الدول الاخرى.

وفي السياق، تجدر الاشارة الى التقارير الاحصائية الرسمية، التي تشير الى ان ايران حققت 90 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية خلال العام الحالي (الايراني –ينتهي في 20 اذار / مارس 2022)؛ مسجّلة زيادة بواقع 38 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

انتهى ** ح ع