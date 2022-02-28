مستشار الخارجية الايرانية: سياسة فرض العزلة على سوريا فشلت

جاء ذلك خلال لقاء خاجي مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في دمشق الاثنين حيث جرى البحث في العلاقات المتميزة بين البلدين واستمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في سورية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وكانت وجهات النظر متطابقة حول رفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور باعتبار أنها حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية وفي هذا الصدد ثمن الوزير المقداد التعاطي البناء للوفد الوطني خلال جولات مناقشة الدستور وأهمية استمرارها على أساس القواعد والمرجعيات التي تحكم عملها.

كما عرض الوزير المقداد التطورات الإيجابية التي تشهدها سورية وخاصة توسع عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المحافظات السورية.

من جانب آخر عرض خاجي آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني وأهمية التزام الأطراف الغربية بمتطلبات هذا الاتفاق وخاصة ما يتعلق منها برفع الحظر عن إيران.

وجدد خاجي وقوف إيران إلى جانب سورية في مواجهة التحديات الماثلة، مؤكدا فشل سياسة فرض العزلة على سوريا.

واوضح بان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية وكذلك اجتماع القمة للدول الاعضاء الضامنة لعملية آستانا هو الان قيد المتابعة.

وأشار خاجي في تصريح للصحفيين بعد اللقاء إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين مبيناً أنها تتوسع باستمرار.

ولفت خاجي إلى أن سورية تمر بمرحلة إعادة إعمار وظروف اقتصادية جديدة معرباً عن ارتياحه لما تشهده من تنمية واستقرار ما يستدعي فتح الأبواب أمامها مؤكداً أهمية استمرار التشاور بين البلدين فيما يتعلق بعودة المهجرين وانعقاد الجلسة السابعة للجنة مناقشة الدستور والعقبات التي تقف بوجهها.

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