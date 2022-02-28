أمير عبد اللهيان يؤكد على استخدام جميع الخيارات لخروج الإيرانيين الآمن من أوكرانيا

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية بوزارة الخارجية الايرانية انه اثر إجراءات الوزارة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، خاصة بعد بدء الحرب في أوكرانيا ، سيما القضايا المتعلقة بالإيرانيين والطلاب المقيمين في هذا البلد، عقد الإثنين الاجتماع الافتراضي الثاني برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين وسفراء إيران في أوكرانيا وروسيا وهنغاريا وبيلاروس ورومانيا والنمسا وتركيا وبولندا والقنصل العام في اسطنبول.

وفي هذا اللقاء الافتراضي ، هنأ أميرعبد اللهيان بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف ، واستعرض الإجراءات المتخذة لنقل الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا ، واستمع إلى تقارير السفراء ، وشدد على ضرورة تعزيز متابعة سفارات البلاد لضمان سلامة وصحة الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا.

واكد وزير الخارجية الايراني على الحاجة إلى استخدام جميع الخيارات للخروج الآمن للإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا من مناطق النزاع ، وبحث إحصائيات الإيرانيين الموجودين في أوكرانيا حسب المدن وكذلك الإيرانيين المغادرين وأصدر أوامر لتحديد الإيرانيين المتبقين واوعز باتخاذ الاجراءات اللازمة لاجلائهم.

وفي هذا السياق ، جدد عبداللهيان التاكيد على ضرورة حشد التسهيلات لمساعدة السفارات المعنية ، وشدد على استمرار الاجابة على مدار 24 ساعة من قبل طهران وسفارات الجمهورية الإسلامية الايرانية في البلدان ذات الصلة ، وذكر انه لا ينبغي تجاهل أي طلب من الإيرانيين مهما كانت الظروف.

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