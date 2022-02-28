٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84666998
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الخارجية تنفي صحة ما تردد عن اغلاق السفارة الايرانية في كييف

الخارجية تنفي صحة ما تردد عن اغلاق السفارة الايرانية في كييف

طهران / 1 آذار/مارس/ارنا- نفت وزارة الخارجية الايرانية صحة ما تردد عن اغلاق السفارة الإيرانية في كييف، مؤكدة بانها ماتزال ناشطة ومستمرة في مهامها.

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية مساء الاثنين ، أكدت فيه استمرار عمل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كييف ، معربةً عن الأسف حيال بعض الانباء التي تتردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى البيان صحة ما تردد عن إغلاق السفارة الإيرانية في كييف ، موضحاً: إن السفارة تواصل العمل في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا وتتابع أوضاع الرعايا الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة الخارجية إطلاق أول رحلة خاصة من طهران إلى وارشو وعودة الدفعة الأولى من الرعايا الإيرانيين إلى طهران خلال الساعات القليلة القادمة.

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