الخارجية تنفي صحة ما تردد عن اغلاق السفارة الايرانية في كييف

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية مساء الاثنين ، أكدت فيه استمرار عمل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كييف ، معربةً عن الأسف حيال بعض الانباء التي تتردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى البيان صحة ما تردد عن إغلاق السفارة الإيرانية في كييف ، موضحاً: إن السفارة تواصل العمل في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا وتتابع أوضاع الرعايا الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة الخارجية إطلاق أول رحلة خاصة من طهران إلى وارشو وعودة الدفعة الأولى من الرعايا الإيرانيين إلى طهران خلال الساعات القليلة القادمة.

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