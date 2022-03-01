رئیس الهلال الاحمر الايراني يدعو لتطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر

جاء ذلك خلال لقاء كوليوند ، الاثنين ، على هامش مؤتمر القيادة الانسانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر، فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وقال نحن بحاجة لمزيد من التعاون مع الاتحاد لمساعدة المتضررين من تغير المناخ خلال الفترة الماضية وهطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة في جنوب وشرق وجنوب شرق إيران وفي مكافحة العواصف الترابية.

وأضاف: ان الهلال الأحمر الإيراني على استعداد تام لتنفيذ عمليات مستمرة في مواجهة هذه الأزمات ، لكنه حريص على زيادة التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.

واعتبر كوليوند الاهتمام بمعالجة الأزمات الناجمة عن الكوارث البيئية من أولويات جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

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