٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84667019
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رئیس الهلال الاحمر الايراني يدعو لتطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر

رئیس الهلال الاحمر الايراني يدعو لتطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر

طهران / 1 آذار/مارس/ارنا- دعا رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية بير حسين كوليوند إلى تطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الاحمر لاسيما في مجال زيادة مساعدات الاتحاد لايجاد حلول للمشاكل الناجمة عن تغير المناخ ومكافحة الجفاف في إيران.

جاء ذلك خلال لقاء كوليوند ، الاثنين ، على هامش مؤتمر القيادة الانسانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر، فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وقال نحن بحاجة لمزيد من التعاون مع الاتحاد لمساعدة المتضررين من تغير المناخ خلال الفترة الماضية وهطول أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة في جنوب وشرق وجنوب شرق إيران وفي مكافحة العواصف الترابية.

وأضاف: ان الهلال الأحمر الإيراني على استعداد تام لتنفيذ عمليات مستمرة في مواجهة هذه الأزمات ، لكنه حريص على زيادة التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر.

واعتبر كوليوند الاهتمام بمعالجة الأزمات الناجمة عن الكوارث البيئية من أولويات جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

انتهى ** 2342

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