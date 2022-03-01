خطيب زادة: ايران لن تنتظر الى الابد للتوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على تويتر فجر الثلاثاء ردا على تصريح نظيره الاميركي الذي قال بان بلاده جاهزة للانسحاب من مفاوضات فيينا فيما لو استمرت ايران في التعامل بصرامة: اميركا انسحبت من الاتفاق النووي منذ اعوام. بناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الامر لن يتكرر مرة أخرى.

واضاف: الكل لديه خطة بديلة، لكن ثبت من قبل خواء خطة اميركا البديلة. التهجم والخداع ولم ولن يثمرا. اتخاذ القرار هو الذي يثمر.

وقال خطيب زادة: الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره. إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد.

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة بين ايران ومجموعة "4+1" انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها توقف لبعض الوقت لعودة الوفود الى عواصمها للتشاور، ومازالت مستمرة في مختلف المستويات ويعكف المشاركون على اكمال مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

وتؤكد الجمهورية الاسلامية بان الخلافات المتبقية وهي اساسية بحاجة الى قرارات سياسية من جانب الغرب.

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