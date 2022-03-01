وزير الطرق يؤكد على جهود جميع الاجهزة لتحقيق نهضة الاسكان الوطنية

وقال قاسمي في تصريحه الاثنين خلال اجتماعه بمحافظي انحاء البلاد بحضور وزير الداخلية احمد وحيدي ومساعديه: نحن على يقين بامكانية انشاء 4 ملايين وحدة سكنية (في غضون 4 اعوام) في ظل المتابعة والهمم الجادة.

واكد ضرورة تنفيذ نهضة الاسكان الوطنية واضاف: ان انشاء الوحدات السكنية مطلب للشعب والتزام من قبل الحكومة وقانون مصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

واوضح بان هنالك في الوقت الحاضر 800 الف وحدة سكنية قيد الانشاء مؤكدا ضرورة بذل الجهود من قبل المحافظین لتوفير قطع الاراضي اللازمة للبدء بانشاء مليوني وحدة سكنية اخرى.

واعتبر تفعيل قطاع السكن بمثابة المحرك لتوفير فرص العمل وقال: ان صندوق التنمية الوطنية سيقدم المساعدة اللازمة في هذا المجال.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الى وجود 14 الف كم من خطوط سكك الحديد في البلاد، مؤكدا على تعاون جميع القطاعات للاسراع في تنمية قطاع النقل السككي.

واكد قاسمي اهمية النقل السككي في تعزيز الصادرات وترانزيت السلع بين الدول الجارة وقال: انه وفي ظل تاكيدات رئيس الجمهورية والاجراءات قيد التنفيذ سيحدث تحول كبير في قطاع النقل في البلاد.

واوضح بان هنالك اتفاقيات جيدة مع الجيران لترانزيت السلع وقال: انه في حال اكمال الممر الشمالي يمكن تسهيل ترانزيت السلع من دول الجوار الشمالية الى الدول الاخرى وتحقيق عوائد جيدة للبلاد عن طريق ذلك.

انتهى ** 2342