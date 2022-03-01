رئيس الاركان الايرانية يعلن استعداد البلاد لتطوير التعاون الدفاعي مع الدول الإسلامية

وهنأ اللواء باقري، في رسائل منفصلة، كبار القادة العسكريين في الدول الإسلامية وأسرهم وزملائهم في القوات المسلحة، بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، عن أمله بأن يشهد العالم الاسلامي، من خلال اتباع النهج النيّر وتعاليم القرآن الكريم ونبي الإسلام العظيم، المزيد من السلام والمحبة والصداقة وكل القيم التي يحتاجها العالم اليوم وذلك بالتآزر والوحدة والأخوة والكرامة والعزة بين الدول الإسلامية.

وأضاف اللواء باقري في رسالته، أغتنم هذه الفرصة وأتمنى لفخامتكم الصحة والعافية والتوفيق ، وأعلن استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الايرانية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

انتهى ** 2342