قائد الثورة الاسلامية : اوكرانيا اصبحت ضحية سياسة امريكا القائمة على تاجيج التوتر

وبدأ خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف.

وشدد سماحة قائد الثورة الاسلامية بالقول ان امريكا هي نظام يعيش على الازمات التي ينشرها وهي نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الاسلحة واصبحت اوكرانيا اليوم ضحية للسياسة الامريكية ومايجري فيها يرتبط بهذه السياسة .

وقال: نحن نعارض الحروب في كافة ارجاء العالم ونرفض تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت.

واستطرد أية الله الخامنئي بالقول اننا ندعو الى وقف الحرب في اوكرانيا و انه يمكن معالجة اي مشكلة و اي ازمة في حال التعرف على جذورها قائلا ان جذور الازمة في اوكرانيا تعود الى السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية و الغرب.

واضاف ان اي بلد يستمد استقلاله من الشعب واذا كان الشعب الاوكراني يدخلون الساحة لم تصل الاوضاع فيها الى ما نشهده اليوم.

وفي جانب اخر من كلمته تسائل قائد الثورة الاسلامية ، لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة في غرب اسيا ؟

امريكا هي النموذج الواضح للجاهلية الحديثة

وقال اية الله العظمى على الخامنئي نحن في مواجهة هذه الجاهلية الحديثة وان النموذج الواضح لهذه الجاهلية الحديثة هي اميركا التي تروج للاخلاق الرذيلة وان التمييز العنصري يزداد فيها يوما بعد يوم.

وشدد بالقول انه امريكا هي نظام يعيش على الازمات التي ينشرها وهي نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الاسلحة و اصبحت اوكرانيا اليوم ضحية ومايجري فيها يرتبط بالسياسة الامريكية وقال : نحن نعارض الحروب في كافة ارجاء العالم ولانؤيد تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت .

وهنأ قائد الثورة الاسلامية الامة المسلمة و الشعب الايراني واحرار العالم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف واضاف ان بعثة النبي الاكرم ص تمثل هدية لكافة ابناء البشر.

ولفت الى ان الباري سبحانه وتعالى يدعو البشر للتفكر والتعقل واضاف ان بعثة الرسول الاكرم (ص) حققت امرا كان يبدو مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة.

وصرح سماحته بان الناس في عصر الجاهلية كانت لديهم خصائص وكانوا ظالون ويعانون من فتن كانت تعود الى العصبية والجاهلية، وقال: الرسول الاكرم جعل من هؤلاء الناس امة متحدة.

وأضاف: ان البعثة النبوية تمثل بشارة لكافة المسلمين ونحن نستطيع ان نستلهم العبر منها.

يتبع**1110