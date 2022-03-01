وزير الثقافة والارشاد الاسلامي: إيران مستعدة لإنتاج أفلام مشتركة مع دول المنطقة

وأشار "محمد مهدي اسماعيلي" خلال لقائه وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى اليوم الثلاثاء ببيروت، إلى قدرات إيران وخبراتها في مجالات السينما والفن والمسرح وقال لبنان هو الوجهة الأولى للدبلوماسية الثقافية الإيرانية في الحكومة الإيرانية الجديدة، وسنكون سعداء بتوقيع مذكرة كاملة وشاملة في الأشهر المقبلة لتخطيط وتنفيذ إجراءات مشتركة.

وأعلن عن استعداد “مؤسسة السينما الايرانية” ومؤسسة رودكي الايرانية لإنتاج أفلام مشتركة مع دول المنطقة في العام المقبل.

واضاف إن الحكومة الجديدة الايرانية تهتم بالدبلوماسية الثقافية معربا عن امله في توفير ظروف ثقافية وفنية مشتركة للإنتاج المشترك بين البلدين.

من جانبه شكر وزير الثقافة اللبناني،نظیره الایراني على زيارته لبيروت وعقد الأسبوع الثقافي الإيراني بلبنان قائلا : تعد الثقافة نافذة أمل للمستقبل في أيام الضائقة السياسية والاقتصادية المريرة و تعتبر سیاسة بمثابة عمل ثقافی.

واضاف الأزمة التي نعيشها في لبنان هي أزمة ثقافية وتوعوية وأعداء لبنان يهاجموننا عبر فراغ ثقافي، قائلا ان الترابط الحضاري بین البلدين واتخاذ إجراءات مشتركة في مجال الثقافة يمكن أن ترسم لنا آفاقاً مستقبلية واعدة.

وأشاد بالاسم الذي اختير لتسمية وزارة الثقافة الإيرانية وقال ان الثقافة يجب أن تسهم في وعي الناس ويجب أن تحقق المنتجات الثقافية والفنية تحولا في حياة الناس وتجعلهم أكثر وعيًا بحقوقهم وواجباتهم لذلك، تم اختيار كلمة "الارشاد" بشكل صحيح في تسمية وزارة الثقافة الإيرانية.

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