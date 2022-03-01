وزير الثقافة والارشاد الاسلامي: سبب المعارضة للکیان الصهیونی هو اعماله العنصرية

وقال "محمد مهدي اسماعيلي"، الیوم الثلاثاء خلال مشارکته في مؤتمر "الحوار بين الأديان وتجمع علماء الدين في لبنان" الذی اقیم بمنطقة الربوة بيروت :نشهد تعايشًا سلميًا بين أتباع الديانات في إيران ويعترف دستورنا بحرية العمل وحرية الدين لأتباع الديانات السماوية وهناك ممثلون من الاقليات المذهبية و الدينية في البرلمان والحکومة الايرانية.

واضاف ان استشهاد مجموعة من المواطنين الإيرانيين من الديانات المسيحية واليهودية في الحرب المفروضة ( شنها نظام صدام البائد على ايران 1980-1988)، مؤشر على تضامن هولاء الإيرانيين مع باقي المواطنين المسلمين.

وقال اننا نستضيف سنويا جمعا من المفكرين من ديانات مختلفة في بلادنا.

وأشار إلى النهج الإقليمية للجمهورية الإسلامية الایرانیة وقال: ایران تؤکد علی حرية جميع شعوب المنطقة وضرورة مشارکتهم في شؤونهم الخاصة وتحترم حق شعب كل بلد في تقرير مصيره ولا توجد رؤية طائفية أو دينية في السياسة الخارجية الايرانية.

واکد ان الشهيد سليماني یمثل نموذجا حقيقيا لهذا النهج للجمهورية الإسلامية في المنطقة، وقال: ان الشهید دافع عن المسيحيين والأديان الأخرى في العراق وسوريا كما دافع عن الشيعة والسنة.

وأضاف: أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى على الخامنئي: لا تنتهج ایران أي آراء طائفية أو دينية في المنطقة، وسياسة إيران تعتمد على احترام أتباع الديانات السماوية.

وقال إن عداوتنا للکیان الصهيوني تعود الی نظرتهم العنصرية وطبیعتهم الاحتلالیة ونعتقد أن كل الشعب الفلسطیني يجب أن يشاركوا في تقرير مصيرهم.

ودعا علماء الأديان اللبنانية لزيارة إيران للتعرف على السياسات الثقافية للجمهورية الإسلامية الایرانیة.

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