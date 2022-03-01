حركة حماس: دم الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا تمسكا بالمقاومة

وارتقى فلسطينيان اثنان الشهيدين فجر اليوم، برصاص الاحتلال الصهيوني، في مخيم جنين.

وشيع مئات من الفلسطينيين في أجواء غاضبة جثماني عبد الله الحصري (22 عاما) وخالد نجم (19 عاما) في مخيم جنين.

وحملت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسرائيل تداعيات "إرهابها المنظّم" ضد الفلسطينيين، معتبرة أن "الاغتيال لن يزيد الشعب الفلسطيني إلاَّ تمسكاً بالمقاومة ".

ودعت حركة حماس، في بيان صادر عن مركز الإعلام الفلسطيني، جميع سكان الضفة الغربية إلى الانتفاضة ضد العدو الصهيوني والمشاركة في أنشطة "يوم الغضب" لدعم الأسرى الفلسطينيين.

انتهى**3276