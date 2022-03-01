لافروف: لا بديل عن الاتفاق النووي

وفي رسالة الى مؤتمر نزع السلاح الذي اقيم عبر الفيديو كنفرانس اضاف لافروف اليوم الثلاثاء ان الجهود لازالت مستمرة بغية احياء الاتفاق النووي وتنفيذه بشكل كامل ومعالجة القضايا المتعلقة ببرنامج ايران النووي.

واعرب عن امله بان تثمر هذه الجهود عن نهاية ناجحة في المفاوضات.

وشدد بالقول يجب تنفيذ كافة التعهدات التي ينص عليه الاتفاق النووي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 بعيدا عن اي شروط.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي هذه بينما تستمر الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر المفروض على ايران في فيينا كاطول جولات المفاوضات ويعمل الوفد الايراني المفاوض من خلال عقد لقاءات على مختلف الاصعدة بين الخبراء و وفود المفاوضين على اعداد مسودة نص الاتفاق ودراستها بشكل دقيق.

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