الإيرانيون يستعدون للاحتفال بعيد النوروز والعام الجديد

وتعتبر مائدة هفت سين أبرز رموز عيد النوروز "تعني اليوم الجديد" وتوضع عليها سبعة أشياء تبدأ جميعها بحرف السين مثل: “ سبزه‘‘ أي الخضرة، و’’سركة‘‘ نوع من الخل، و’’سنجد‘‘ أي ثمرة برية يشبه العناب، و’’سمنو‘‘ نوع من الحلوى الإيرانية ، و’’سيب‘‘ أي التفاح، و’’سير‘‘ أي الثوم، و’’سماق‘‘ نوع من البهار.

ولجميع هذه السينات السبع الموضوعة على المائدة مفهوم خاص، على سبيل المثال: التفاح رمز الجمال والسلامة البدنية وسنجد طبقا لاحدى الروايات المنقولة رمز للعشق والمحبة والخضرة رمز لربيع الحياة وسمنو رمز للبركة والمسكوكة رمز للرزق والمعاش والثوم رمز للشفاء والسلامة.

وقد تعوض واحدة من هذه الأشياء بشيء آخر يبدأ بالسين مثل «سنبل» أي سنبلة.

عد مائدة "هفت سين" (السينات السبعة) جزء لا يتجزأ من النوروز. كما ان العمل لاعداد وتحضير وسائل وادوات مائدة السينات السبعة بما في ذلك زراعة الخضرة ووضع السمكة الحمراء في قدح ماء صغير وتحضير طعام "السمنو" الذي يحضر من القمح المهروس، جزء من ذكريات الايرانيين الذين يريدون استقبال عيد النوروز.

من أهم وأجمل طقوس عيد النوروز هي مائدة الـ "هفت سين" وهذا التقليد هو من التقاليد القديمة جدا لدى الشعب الايراني وبعض شعوب المنطقة وبعد دخول هذه الشعوب الاسلام وجهت هذا التقليد وجهة اسلامية فلا تجد مائدة "هفت سين" في بيت مسلم خالية من كتاب الله القرآن الكريم.

وكان الایرانیون يقرأون القرآن على المائدة كما يقرأون دعاء تحويل السنة القديمة الى الجديدة وهو: "یا مقلب القلوب

و لابصار ویا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال.

وكل سين من السينات السبع ترمز إلى إحدى الملائكة (سبنتا) حسب المعتقد الزرداشتي وإضافة إلى ذلك تحتوي المائدة في العادة على مرآة ونسخة من ديوان الشاعر الایراني حافظ الشيرازي و أنواع مختلفة من الفواكه والحلويات والمكسرات وعدد من البيض الملون.

وتعتبر سفرة السينات السبع من التقاليد الحصرية لدى الإيرانيين لاستقبال الربيع.

يُذكر أن هذه التقاليد توجد في بعض الدول حول إيران مثل العراق وخاصة في إقليم كردستان العراق وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان والدول التي كان لها تاريخ يربطها بإيران.

وقد اشار اثنان من السياح الاجانب بصورة مختصرة الى هذا الرمز النوروزي. فقد سافر هاينريش بروغش الى طهران عام 1860 للميلاد، ويشير بشكل مقتضب الى مائدة الهفت سين للايرانيين في النوروز ويقول: ان الايرانيين كانوا يزرعون ازهارا للنوروز كانت تبدأ اسماؤها بحرف السين.



كما زار اوبن السائح الفرنسي ايران في عصر القاجار (م 1779-1925) ويشير في كتاباته الى مائدة السينات السبعة ويقول: ان مائدة الهفت سين تعد اكبر رموز النوروز. فيعتبر الايرانيون هذه المائدة من ضروريات انتقال العام القديم الى العام الجديد عندهم وهذه السينات السبعة هي: السمك (لكونها عربية تبدأ بحرف السين)، سيب (تفاح)، سير (ثوم)، سبزي (خضار)، سنجد (هليج)، سنكك (نوع من الرغيف). وكان الناس يزورون بعضهم بعضا ويهنئون بحلول العام الجديد.

وأقيم اليوم الثلاثاء مهرجان طبخ سمنو في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية(شمال شرق البلاد) بالتزامن مع ذكرى المبعث النبوي الشريف (ص) و على اعتاب حلول العام الايراني الجديد (1401 هـ ق - في 21 مارس 2022).

انتهی** 3280