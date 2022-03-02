وزير الثقافة: الاسبوع الثقافي الايراني في لبنان يمثل فرصة مناسبة لتمتين العلاقات الاخوية

واضاف محمد مهدي اسماعيلي في مراسم الاسبوع الثقافي الايراني التي اقيمت تحت عنوان "أيام الفجر الثقافية" بالتزامن مع ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف في بيروت، اضاف ان الثقافة تلعب دورا كبيرا في اقامة العلاقات ملفتا ان هوية اي دولة تعود الى ثقافتها كونها تجسد تجارب الشعب وما يعرفه من حقيقة دول اخرى.

واشار في كلمته في المراسم التي حضرها ايضا وزير الثقافة اللبناني، الى ميزات الثقافية الفريدة التي يتمتع بها كل من ايران ولبنان بما فيها الدوافع الاخلاقية واكد ان الدافع الاخلاقية والمعنوية حاضرة في جميع الاحداث الثقافية والفنية لدى البلدين.

واضاف ان التعاطي الايجابى والبناء لثقافة ايران ولبنان مع الانجازات الثقافية والحضارية في العالم ساهم في تعزيز ثقافتهما اكثر فاكثر.

واشاد بميزات لبنان الثقافية واكد ان لبنان يمثل بوابة تربط الشرق باوروبا وكان على مدى السنوات الطويلة جسرا لنشر تعاليم الشرق الاخلاقية في اوروبا.

واعرب عن امله بان نستضيف الاسبوع الثقافي اللبناني في طهران في مستقبل قريب.

من جانبه اعرب وزير الثقافة اللبناني "محمد وسام المرتضى" عن ارتياحه للمشاركة في المراسم و رحب بالحاضرين مشيرا بذلك الى اهمية اقامة الاسبوع الثقافي الايراني في لبنان.

واضاف ان اقامة هذه المراسم تثبت الحقيقة بان الثقافة تلعب دورا مهما في تسهيل حوار الحضارات وانها تمثل افضل نموذج للعلاقات بين الشعوب.

وتابع المرتضى قائلا ان التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية قد تجر الدول نحو الصراعات او الحرب إلا ان الثقافة تقود الانسان الى احترام القيم وتعزيز العلاقات والتضامن والسلام في العالم.

واوضح ان من اهم خصائص هذا الاجتماع الايراني- اللبناني هي الالتزام بالعديد من القيم بما فيها الحرية والحفاظ على السيادة ومقاومة الظلم وهذه الميزة تجعل الاحداث الثقافية تفوق مجموعة خاصة بل تشمل جميع اللبنانين و الايرانيين و جميع الشعوب العربية خاصة الشعب الفلسطيني المظلوم.

ونوه الى القضية الفلسطينية كابرز القضايا التي تعزز الوحدة واكد ان الوقوف بوجه سياسات الكيان المحتل يمثل موقفا ذي طابع اخلاقي يجسد الدعم عن ثقافة الحق.

وفي جانب اخر من كلمته اشار الوزير اللبناني الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان حكومة وشعبا منتقدا مزاعم انتهاك ايران سيادة لبنان واضاف اذا يعتبر بعض السياسيين في لبنان و خارجه دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان خاصة المقاومة اللبنانية انتهاك سيادته الوطنية يجب القول ان هذه الرؤية خاطئة من الناحتين الفكرية والعملية كون هذا الدعم جاء بهدف مساعدة الشعب اللبناني وتعزيز سيادته امام التدخل الخارجي والحفاظ منه امام العدوان الاسرائيلي الشامل.

يذكر انه وبرعاية وزير الثقافة في لبنان محمد المرتضى، ونظيره الايراني محمد مهدي اسماعيلي؛ نظمت الجمعية اللبنانية للفنون والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية "أيام الفجر الثقافية".

وبدأت ايام الفجر الثقافية مساء الإثنين 28 شباط 2022 في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري في بيروت.

و "أيام الفجر الثقافية" هو باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، تتزامن مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة في إيران الدكتور محمد مهدي اسماعيلي يرافقه مجموعة من المدراء العامين والمستشارين والفنانين العالميين ضمن اختصاصات فنية متنوعة، والتي سيتم استضافتها في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري وفي مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 أيام.

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