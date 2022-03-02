مباحثات ايرانية باكستانية في جنيف حول موضوع حقوق الانسان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "غريب ابادي" اليوم الاربعاء في جنيف، مع "السيدة مزار"؛ وذلك على هامش اجتماع منظمة حقوق الانسان الدولية الذي تستضيفه العاصمة السويسرية جنيف.

الجانبان الايراني والباكستاني اكدا خلال الاجتماع ايضا، رفض البلدين المساعي الرامية الى تسييس موضوع حقوق الانسان واستخدامه كأداة في سياق مشروع اسلاموفوبيا.

في هذا السياق، اعربت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية عن مخالفة بلادها مع تمديد مهام المقرر الدولي الخاص بشؤون حقوق الانسان في ايران والتقارير الصادرة ضد الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص.

في المقابل، وجّه غريب ابادي دعوة الى السيدة مزار لزيارة ايران؛ والتي نالت قبولها.

انتهى ** ح ع

