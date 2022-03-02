تصدير ما يزيد عن 8 مليارات دولار من السلع الايرانية الى العراق

وفي تصريح اليوم الاربعاء، اوضح "لطيفي" ان اجمالي الصادرات الايرانية الى العراق هذا العام، سجّل نموا بواقع 17 في المائة وزنا و20 بالمائة من حيث القيمة؛ وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واكد هذا المسؤول، ان القواسم المشتركة التي تجمع بين ايران والعراق، لطالما ساهمت في زيادة التعامل التجاري وصادرات السلع غير النفطية الايرانية الى هذا البلد.

ولفت بان قيمة الصادرات الايرانية الى العراق، بلغت 145 مليون دولار في عام 2001 ومن ثم ارتفعت الى 9 مليارات عام 2019، ليتكرر هذا النمو خلال العام الجاري الذي سجل 8 مليارات و222 مليون دولار.

انتهى ** ح ع