السيد نصرالله: جاهزون للإنتخابات النيابية وغداً سنعلن عن الماكينات في بعض الدوائر

وأضاف أنه في الموضوع الانتخابي: وبالنسبة إلينا الأخوة والأخوات في المناطق عملوا بإخلاص وشكلوا الماكينات الانتخابية، معتبرًا أن هناك دوائر سيكون لنا فيها مرشحون لكن هناك دوائر ليس لنا فيها مرشحون بل نعمل إلى جانب الحلفاء وغداً سيتم الإعلان عن الماكينات في بعض الدوائر.

ولفت السيد نصرالله الى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في حالات كثيرة حول الترشيحات والتحالفات يكون أحياناً كثيرة غير دقيق، مضيفًا أنه في بعض الدوائر سنكون إلى جانب الحلفاء بالدوائر بلائحة واحدة وبعض الدوائر نتفق مع الحلفاء ونكون مع إمكانية تقسيم اللوائح إلى لائحتين.

واعتبر أن بعض وسائل الاعلام تقدم الصورة وكأن حزب الله يتولى إدارة العملية الانتخابية لنفسه وأصدقائه وحلفائه في كل البلد وهذا غير صحيح، لافتًا الى أنه في الدوائر التي لنا فيها أي مرشح سنكون إلى جانب الاصدقاء ونتولى ايضاً ادارة الماكينة لكن بالدوائر التي ليس لنا فيها مرشح الأصدقاء هم الذين يديرون العملية، ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة ومشورة للأصدقاء والحلفاء في الدوائر التي ليس لنا تواجد لمرشحين فيها.

واشار الى أن شعارنا الانتخابي لهذا الموسم سيكون "باقون نحمي ونبني" ومحور الحملة الانتخابية وخلال المناسبات والمهرجانات واللقاءات سوف يتم التركيز على مضمون هذا الشعار، وبالنسبة للبرنامج الانتخابي لدينا برنامج ولكن هذا البرنامج لا يعني تقديم وثيقة سياسية لحزب الله بل أهداف واقعية يمكن أن تتحقق خلال السنوات التالية، مشيرًا الى أن البرنامج الانتخابي مستوحى من برنامج 2018 والبرامج السابقة ومأخوذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات لأن بعضها اهداف ثابتة وبعضها تحقق وبعضها بحاجة الى متابعة.

وأضاف السيد نصرالله أن البرنامج الانتخابي تم مناقشته خلال الأشهر السابقة وهو الآن في مرحلة الصياغة النهائية وخلال وقت قريب يتم الإعلان عنه، لافتًا الى أن النواب في حزب الله هم جزء من الحزب وجزء من مسيرته وليسوا من جسم آخر ولهم إطار في الحزب تحت إسم كتلة الوفاء للمقاومة، معتبرًا أن النواب في حزب الله يلتزمون بقرار الحزب وسقفه السياسي ويعبر وفق أدبياته عن هذا الموقف إلا أنه لا يعبر عن رأي سياسي شخصي كنائب مستقل.

كما لفت الى أن النائب في حزب الله إذا أراد أن يأخذ موقفا بسقف معين يعني أن له تبعات على الحزب والمقاومة لذلك هو يلتزم بالسقف السياسي لحزب الله الذي يسير وفق رؤية ودراسة وقرارات جماعية، وهذا النائب له رأيه ويستشار ويسمع منه ويناقش ولكن بنهاية المطاف القرار السياسي هو قرار القيادة وليس النائب من يتحمل مسؤولية أي قرار، مضيفًا أن النائب يناقش القوانين وهذا صلب عمله ويقدم مقترحات وفق سياسات عامة ايضاً وفي بعض الحالات الخاصة المطلوب أن يعودوا إلى شورى حزب الله.

فيما اعتبر السيد نصرالله أن النائب في حزب الله هو جزء من وجود الحزب بين الناس وفي المناطق ولا يمكن فصل حركة النائب عن بقية حركة الحزب سلباً او ايجاباً، وكتلة الوفاء للمقاومة تعمل بشكل جماعي، يناقشون القوانين والمقترحات مع بعض قبل الذهاب إلى اللجان النيابية والهيئة العامة وبالتالي يعملون بشكل جماعي، وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق النواب في العمل القانوني وهذا صلب عملهم والنواب في كتلة الوفاء لديهم عمل واجتماعات دائمة.

وشدد على ان النائب في حزب الله لا يدلي برأيه الشخصي بل برأي الكتلة مجتمعة ونوابنا يعملون بجدية ونشاط، وفي عملهم الرقابي بحضور عمل اللجان ومناقشة الوزراء والحضور في الدولة بما يهم المواطن وحضور النواب في كل المناسبات المجتمعية يثبت نوابنا على مدى 30 عاماً حضورهم الفعال والقوي، معتبرًا أنه من المفترض أن يتم إعداد تقارير حول الإنجازات والأعمال التي قامت بها الكتلة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لافتًا الى أنه كان هناك خلال هذه الأربع سنوات متابعة ملف الفساد وهناك ملف كامل سيعرض حول هذا الموضوع وسيكون له وقته.

انتهى ** 2342