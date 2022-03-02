خطیب زادة: بعض الرعايا الايرانيين بقوا في اوكرانيا بارادتهم

وقال خطيب زادة في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء: ان المرحلتين الاولى والثانية لخروج الرعايا الايرانيين من اوكرانيا قد انتهتا تقريبا والان نحن في مرحلة بقي فيها عدد من الايرانيين في مدن مختلفة بناء على رغبتهم.

واضاف: لقد شجعنا جميع الرعايا الايرانيين على مغادرة اوكرانيا وان لا يبقوا في مدنها اكثر من ذلك.

وقال خطيب زادة: ان التقارير الواصلة الينا من مختلف المناطق الحدودية لاوكرانيا مع رومانيا وبولندا ومولدافيا والمجر، تفيد بان عملية العبور تجري بهدوء.

واضاف: ان الازمة الاولية حول الايرانيين قد انتهت تقريبا ونعمل الان لاعداد رحلة جوية اخرى يوم الجمعة لاعادة قسم آخر من الرعايا الايرانيين الى البلاد.

واوضح بان هنالك في بولندا في الوقت الحاضر نحو 600 من الرعايا الايرانيين في العاصمة وارشو ومدن حدودية حيث تمت استضافتهم واسكانهم وكذلك الامر في رومانيا، والارقام تتصاعد شيئا فشيئا، وبطبيعة الحال لنا احصائيات حول الايرانيين المقيمين في اوكرانيا، ونحن نحث الحميع ليطلعوننا في اي مدن هم الان او ان يتحركوا لنبدا المرحلة الثالثة من خروج الايرانيين خلال الايام القادمة.

يذكر ان اول رحلة جوية تحمل طلبة جامعيين ايرانيين مقيمين في اوكرانيا وصلت الثلاثاء الى مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران قادمة من بولندا.

انتهى ** 2342