رئيس البيئة الايراني يجري مباحثات مع نظيره العماني في نيروبي

وافاد الموقع الاعلامي لمنظمة البيئة الايرانية، ان المباحثات بين "سلاجقة" و"بن علي" جاءت على هامش الاجتماع الخامس لمنظمة البيئة الدولية المقام في العاصمة الكينية "نيروبي"

ولفت رئيس منظمة البيئة الوطنية خلال اللقاء، بالدور البناء والسلمي الذي تبنته سلطنة عمان حيال قضايا المنطقة والعالم؛ كما نوه بالعلاقات المعمقة والقائمة على اسس دينية واقتصادية وسياسية مشتركة بين طهران ومسقط.

واستدل بالتجارب "البناءة للغاية" فيما يخص التعاون البيئي بين جامعتي السلطان قابوس وطهران؛ مصرحا : ان البلدين قادران على حل القضايا البيئية في المنطقة بعيدا عن تدخلات الاجانب.

واضاف سلاجقة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك خبرات علمية وتطبيقية ثمينة في شتى مجالات البيئة البحرية والانسانية والبرك المائية، التي يمكن ان تتقاسهما مع دول المنطقة.

وتابع، ان ايران وسلطنة عمان لديهما مواقف مشتركة حول ضرورة تقليص استهلاك المحروقات الاحفورية في المنطقة.

واكد، ان الاستفادة الصحيحة من الموارد الطبيعية داخل المنطقة حق لجميع الدول الاقلميية، وبما يلزم وضع خطط مناسبة لتقليل حجم الاستهلاك وبالتالي الحد من التلوث البيئي في المنطقة.

الى ذلك، اكد رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، ان العلاقات بين طهران ومسقط تاريخية ومتينة.

وصرح "بن علي" خلال اللقاء مع "سلاجقة" اليوم، ان سلطنة عمان تحرص على بناء تعاون في كافة المجالات بما في ذلك الشؤون البيئية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما لفت الى استعداد السلطنة والجمهورية الاسلامية المستديم، لمعالجة الاضرار البيئية التي تخلفها ناقلات النفط في مضيق هرمز.

انتهى ** ح ع

