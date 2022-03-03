وزير الثقافة الايراني يحضر ندوة التنوع والتعدد الثقافي في لبنان

هذه الندوة اقيمت بتعاون مشترك بين المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان و"مركز الحوار بين الاديان والحضارات" في ايران، باستنضافة الكليسة الكاثوليكية الواقعة في منطقة الربوة اللبنانية.

وخلال كلمته بالمناسبة، اشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" الى تنظيم العديد من اجتماعات "الحوار بين الاديان" باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية، واتباع هذا المبدا في النصوص الدينية المتعمدة داخل البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت اسماعيلي الى الدور المؤثر والجهود المضنية التي بذلها القائد "الشهيد قاسم سليماني"، لحماية المسلمين سنة وشيعة، والمسيحيين من بطش التطرف والتكفير.

واكد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ولا تزال الدولة الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

واضاف وزير الثقافة الايراني، ان الجمهورية الإسلامية، رائدة الدفاع عن استقلال دول المنطقة، ودعمت على الدوام سيادة وازدهار هذه الدول.

انتهى ** ح ع