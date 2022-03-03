٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84669778
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الامين العام لمنظمة ايكو يتفقد ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد

الامين العام لمنظمة ايكو يتفقد ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد

بندر عباس / 3 اذار / مارس / ارنا – قام الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، "خسرو ناظري" وجمع من ممثلي الدول الاعضاء اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزكان (جنوب) وتعرفوا عن كثب على احدث انجازات الباحثين ومتخصصي الشؤون البحرية الايرانيين، والوضع الميداني لدى اكبر ميناء للنقل البحري داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقدم المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان "علي رضا محمدي كرجي ران"، خلال اللقاء مع الوفد الزائر، تقريرا حول الطاقات والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء الشهيد رجائي.

ولفت "كرجي ران" في هذا الخصوص، ان محافظة هرمزكان يحدها شاطئ بمسافة الفين و200 كم، وتضم 14 الف جزيرة صغيرة وكبيرة، مضافا الى 32 ميناء للنقل البحري.

كما لفت، بان ميناء الشهيد رجائي بموقعه الستراتيجي الذي يقع  وسط ممر الشمال - جنوب ويصل قارة اسيا بأوروبا، جاهز لاستقبال اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وعقد استمثارات لتطوير النشاطات القائمة على النقل البحري في هذا الميناء الايراني الضخم. 

علما ان ممثلي 10 دول اعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وصلوا الى محافظة هرمزكان، امس الاربعاء، لحضور "اجتماع مجلس ممثلي الدول الاعضاء" الذي انعقد باستضافة بندر عباس (مركز المحافظة).

انتهى ** ح ع   

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