الامين العام لمنظمة ايكو يتفقد ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد

وقدم المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان "علي رضا محمدي كرجي ران"، خلال اللقاء مع الوفد الزائر، تقريرا حول الطاقات والفرص الاستثمارية المتاحة في ميناء الشهيد رجائي.

ولفت "كرجي ران" في هذا الخصوص، ان محافظة هرمزكان يحدها شاطئ بمسافة الفين و200 كم، وتضم 14 الف جزيرة صغيرة وكبيرة، مضافا الى 32 ميناء للنقل البحري.

كما لفت، بان ميناء الشهيد رجائي بموقعه الستراتيجي الذي يقع وسط ممر الشمال - جنوب ويصل قارة اسيا بأوروبا، جاهز لاستقبال اصحاب رؤوس الاموال الاجانب وعقد استمثارات لتطوير النشاطات القائمة على النقل البحري في هذا الميناء الايراني الضخم.

علما ان ممثلي 10 دول اعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) وصلوا الى محافظة هرمزكان، امس الاربعاء، لحضور "اجتماع مجلس ممثلي الدول الاعضاء" الذي انعقد باستضافة بندر عباس (مركز المحافظة).

انتهى ** ح ع