باقري كني واوليانوف يلتقيان في فيينا

واشار موفد "ارنا"، ان المباحثات بين الجانبين الايراني والروسي لا تزال قائمة.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اجرى رئيس الوفد الايراني المفاوض، مباحثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

هذه اللقاءات، تاتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل القضايا العالقة خلال المفاوضات النووية الجارية بالعاصمة النمساوية بين ايران ومجموعة 4+1، مع التركيز على الغاء الحظر الظالم.

الى ذلك، فنّد "مصدر مسؤول"، الانباء المتضاربة حول "انتهاء المفاوضات"؛ مؤكدا بان "المبدأ الاساسي في هذه المفاوضات هو أنه لا يوجد اي اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

جاء ذلك ردا على تغريدة "اوليانوف" الذي ادعى فيها، ان "مفاوضات فيينا، هذا الماراثون الطويل الذي استغرق 11 شهرا، بلغ نهايته تقريبا"؛ على حد تعبيره.

واضاف المصدر ذاته في تصريح حصري لموفد "ارنا" الى فيينا، انه لاتزال هناك بعض القضايا العالقة، وطالما لم يتم الاتفاق على كل شيء، فانه لا يمكن التوصل الى اي اتفاق".

انتهى ** ح ع