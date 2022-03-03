مصدر مطلع بشان مفاوضات فيينا: القضايا الخلافية مع اميركا مازالت مفتوحة

وقال المصدر بشان بعض التصريحات الواردة حول نهاية المفاوضات: ان القضايا الخلافية مع اميركا مازالت مفتوحة.

واضاف: لن يكون هنالك اي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء.

وكان رئيسا الوفدين الروسي والفرنسي قد لمحا الى قرب انتهاء المفاوضات حيث كتب رئيس الوفد الروسي ميخائيل اوليانوف في تغريدة على تويتر: ماراثون طويل ومضن، انتهى الان تقريبا.

كما نشر رئيس الوفد الفرنسي فيليب اريرا صورة لفريق الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، موجها الشكر والتقدير لهم لجهودهم التي وصفها بانها كانت مضنية خلال الاشهر الـ 11 الماضية.

يذكر ان مفاوضات رفع الحظر في فيينا تجري الان جولتها الثامنة التي كانت قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وان نجاحها او فشلها متعلق بقرارات سياسية من الاطراف الغربية، فلو اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة فبالامكان حل القضايا العالقة والتوصل الى الاتفاق النهائي في غضون ايام.

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