ایران تشارك في معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية

وشارك اكثر من 60 شركةمن 13 دولة في المعرض و يستمر اعماله حتى 5 آذار /مارس في مركز بغداد الدولي للمعارض.

وشاركت الشركات الايرانية في مجال المنتجات الدفاعية والأمن و الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إلى جانب الطائرات بدون الطيار والرادارات و المروحيات والدبابات والمدروعات وأنظمة الدفاع الجوي وناقلات الأفراد والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملابس العسكرية والدعم.

وافتتح المعرض بحضور وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد"، ورئيس هيئة التصنيع العسكرية "محمد صاحب الدراجي" وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

وللمرة الخامسة شاركت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية بنشاط وبشكل ملحوظ في معرض الدفاع العراقي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات.

في مجال القتال البري، عرضت إيران مجموعة متنوعة من الذخائر الذكية وقنابل الطائرات بدون طيار والأسلحة الخفيفة والثقيلة وصواريخ محمولة على الكتف.

وفي مجال القطاع الجوي عرضت طائرة بدون طيار مهاجر 6، طائرة مسیرة (كوادكوبتر)، وطائرة فجر.

وزار رئيس هيئة التصنيع العسكرية "محمد صاحب الدراجي"، مساء أمس الخميس، جناح الجمهورية الإسلامية الايرانية، وناقش مع الملحق العسكري الايراني "حسن نوروزبور"، في بغداد القضايا الدفاعية مؤكدا على ضرورة التفاعل العسكري الثنائي وتبادل الخبرات وتجهيز قوات الدفاع العراقية مع ايران.

ومن جانبه قال نوروزبور، لقد حضرت ايران في المعرض بجزء صغير فقط من قدراتها. ومن المهم أن يكون لدى الجانب العراقي إرادة سياسية جادة للتفاعل مع ايران في مجال الدفاع.

وتابع نوروزبور، على رغم الحظر المفروض على ايران فقد تمكنا من تحقيق هذا المستوى من المعرفة من خلال الاعتماد على قدرات النخبة الإيرانية والشباب الملتزمين.

وأضاف نوروزبور، في بغداد على عكس دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين تدعيان فقط دعمهما للعراق، تلتزم ايران التزاما كاملا بتعزيز الجيش العراقي .

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