غروسي يزور طهران غدا السبت

وأفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية نقلا عن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سيتوجه غروسي غدا السبت إلى إيران في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي.

واضافت الصحیفة أن غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا لدى عودته إلى فيينا.

یذکر أنه من المقرر ان يلتقي "غروسي"، خلال هذه الزيارة رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.

زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة الى طهران، تاتي في سياق حل بعض القضايا الخلافية والملفات المتعلقة بمفاوضات فیینا وباتفاق الضمانات بين ايران وهذه الوكالة الدولية.

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